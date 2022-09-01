Никто не ожидал: фанаты в один голос назвали самого раздражающего героя «Великолепного века»

Турецкий остросюжетный сериал «Великолепный век» закончился практически десять лет назад, но все еще остается предметом бурных обсуждений фанатов. Ведь некоторые поступки главных героев поклонники культового шоу никак не могут простить. Особенно зрителям потрепала нервы одна из фавориток султана, в которой они уже давно стали замечать слишком много желчи.

В первых сериях этой героине даже можно посочувствовать, поскольку она незаслуженно потеряла расположение султана. Однако с развитием сюжета одержимость женщины своим правителем просто переходит все пределы и становится маниакальной, что порой начинает пугать. Махидевран жестоко избивает новую возлюбленную Сулеймана Хюррем, затем вероломно пытается ее отравить, используя свою слугу, а после обвиняет юную конкурентку в том, что из-за нее правитель потерял ребенка. Также женщина постоянно ругается и с другими наложницами, а изредка даже ворует у них вещи, которые, по ее мнению, принадлежат именно ей.

«Был бы мозг, вела бы себя иначе», «Эта женщина своим коварством погубила не только себя», «Это надо так роль сыграть, что ее все ненавидят, отрицательные роли труднее играть, молодец», ― пишут взволнованные зрители шоу в социальных сетях.

Зато история Махидевран может наглядно показать зрителям, как важно знать меру даже в самых сильных чувствах.