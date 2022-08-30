Никто не ожидал: это забытое российское шоу привело в восторг иностранцев

Уже давно не секрет, что большинство популярных российских телевизионных шоу — это всего лишь копия зарубежных аналогов. Переснимают на российский лад не только такие программы, как «Кто хочет стать миллионером» или «Голос», но и комедийный сериалы. Например, ситком «Счастливы вместе» практически идентичен американскому проекту «Женаты... с детьми».

Но попадаются в нашей телевизионной истории и максимально оригинальные вещи. Одна из них недавно вызвала фурор у зарубежных зрителей. Помните шоу из конца 90-х, в котором обыгрывался русский фольклор? А жену со сковородкой и мужа с усами и красным носом? Конечно, речь о забытой сегодня программе «Деревня дураков», которая была частью юмористического тележурнала «Каламбур».

На одном из роликов в Интернете недавно показали, как это шоу смотрят итальянцы сегодня. Улыбка с лиц зрителей не пропадала после небольших объяснений о том, что на экране не будет слов, а останутся только немые сценки с обыгрыванием смешных ситуаций. Оказывается, большая часть шуток, несмотря на то, что посвящена нашему менталитету, все равно понятна иностранцам. Разумеется, не в полной мере. Например, осознать все сложности изготовления самогона итальянцы вряд ли могут. Но все же искренним смехом они одаривали все ситуации.

Также от просмотра шоу в восторге остались и комментирующие. «Ух ты, не ожидал старую добрую „Деревню дураков“. Ностальгия!», «Как же давно я ее смотрела, еще когда была маленькой, всегда смешила данная передача», «Эти ребята для меня по-новому открыли нашу деревню», — делятся впечатлениями пользователи.