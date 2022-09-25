Никто не ожидал: эти голливудские артисты в восторге от российской культуры, и неспроста

Впервые актер Джонни Депп приехал в Россию в 2011 году, представив очередную часть «Пиратов Карибского моря». Спустя два года Депп вновь оказался в России, но уже в рамках промо-тура картины «Одинокий рейнджер» и даже произнес со сцены несколько слов на русском языке. Депп неоднократно признавался в любви к русской культуре и особенно к русским писателем. Поэта Владимира Маяковского звезда Голливуда назвал «прекрасным и фантастическим», также Депп высоко ценит Федора Достоевского – особенно его повесть «Записки из подполья».

У Леонардо Ди Каприо особые отношения с Россией, ведь у актера русские корни – его бабушка родом из Перми. Обладатель «Оскара» признавался, что мечтает увидеть родной город своей бабули. Из-за плотного графика мечта актера пока что не сбылась, зато Ди Каприо успел посетить Тигриный саммит в Питере в 2010 году. Также Леонардо Ди Каприо любит советский кинематограф и даже коллекционирует плакаты с советским фильмами.

Еще одним актером, влюбленным в русскую культуру, оказался австралиец Хью Джекман. Еще в школе будущий актер увлекся российской историей, а на актерском факультете Джекман заинтересовался творчеством Чехова и Станиславского. Однажды Хью Джекман приехал в гости к своему другу, жившему в Москве. Особенно впечатлил в столице актера Большой театр – Джекман успел побывать на одной из балетных постановок. Также звезда рискнул спуститься в московское метро, которое также произвело на него большое впечатление.