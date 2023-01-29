Никто не ожидал, что дочь Борщевой вырастет такой: сдержать эмоции от фото нереально

Елена Борщева и ее супруг Валерий Юшкевич впервые стали родителями в марте 2007 года, когда на свет появилась их дочь Марта. О жизни наследницы звезда КВН рассказывает в своих социальных сетях, за которыми следят больше 200 тысяч поклонников.

Как отмечают фанаты, Марта, которой в этом году исполнится 16 лет, растет очень красивой девушкой. Она взяла все самое лучшее от своих родителей и может похвастаться модельным ростом и харизмой матери. Некоторые даже уверены, что наследница артистки преуспеет в модельном бизнесе благодаря своей яркой внешности.

«Какая у вас красивая дочь», «Марта выросла такой милой, глаз не оторвать», «Очаровательная девочка», — уверены пользователи Сети.

Сама Марта при этом уже определилась со своим будущим. Она не планирует идти по стопам Елены, а собирается стать дизайнером. Девочка уже несколько лет увлекается рисованием и видит себя только в этой профессии.