Никто не обратил внимания: в чем главная нестыковка в сериале «Воронины»

При создании многосерийного проекта практически невозможно избежать ляпов и несостыковок. Поэтому неудивительно, что при просмотре ситкома «Воронины» зрители просто не замечали ошибок.

На телеэкраны вышло 24 сезона о взаимоотношениях в большой семье. И самые важные сцены разворачивались в квартире главных героев. Веру и Костю постоянно навещали Галина Ивановна и Николай Петрович, которые жили по соседству. По сценарию назойливые пенсионеры когда-то объединили балкон, чтобы быстрее приходить к сыну и его супруге.

Однако в некоторых сериях зрители не обратили внимания на серьезные несостыковки. Герои выходили на лоджию и переговаривались друг с другом криком. Поэтому логично предположить, что они стояли на двух разных балконах, которые к тому же были расположены очень далеко. А в других эпизодах все возвращалось на свои места. Впрочем, эти ошибки никак не изменили мнение поклонников о популярном ситкоме.