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Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»

10 ноября 2023 20:15
Никто не обратил внимание: почему Полищук почти всегда сидела в «Моей прекрасной няне»

От причины волосы дыбом.

В сериале «Моя прекрасная няня» Любовь Полищук снималась уже на закате своей карьеры. Задорная и остроумная героиня артистки полюбилась зрителям, но многие из них не заметили довольно странную деталь.

В кадре Любовь Григорьевна Прутковская в подавляющем большинстве случаев сидела. И это вовсе не режиссерский замысел, а вынужденная мера.

Во время съемок ситкома звезда тяжело болела. Врачи диагностировали у нее саркому позвоночника. На площадку актриса отпрашивалась прямо из больницы. Несмотря на ужасные боли, знаменитость упорно продолжала работать над проектом.

Стоять у Полищук сил не было, в чем она честно призналась постановщику. И попросила того позволить ей при первой же возможности присаживаться. В остальном же Любовь Григорьевна держалась молодцом. Глядя на нее «в образе», было сложно поверить, что эта женщина борется с жутким онкологическим заболеванием.

Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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