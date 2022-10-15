Никто не обратил внимание: откровенный ляп фильма «Один дома», который «проворонили» зрители

Картина «Один дома» стала классикой новогодних праздников. Миллионы детей по всему миру выросли на этой комедии с Маколеем Калкиным в главной роли. Но все же к сценаристам фильма есть вопросы, которые и по сей день задают зрители.

По сюжету вор переоделся в форму полицейского и пришел в дом к Макаллистерам. В доме на него не обратили внимания, ведь все были заняты сборами перед предстоящим полетом во Францию. Но все же странно, что человека в форме никто не замечает – даже подростки и взрослые.

Тем более, что скорее всего полицейский хотя бы позвонил в дверь, чтобы войти внутрь.

Впрочем, подобные сюжетные условности не сильно портят фильм, вся атмосфера которого проникнута волшебством и чудачеством.