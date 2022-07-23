Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине

Мало кто мог подумать, что Максим Галкин борется с признаками старения так же, как его супруга Алла Пугачева, но пластический хирург выдал юмориста с головой.

Так, Валентина Ищенко обнаружила, что Галкин прибегал как минимум к двум манипуляциям с лицом: во-первых, он увеличил губы, чтобы расправить носогубные складки, а во-вторых, сделал эндоскопическую подтяжку лба и висков. Специалист поняла это по одному простому показателю: кончики бровей артиста не опустились с возрастом, хотя такое происходит всегда.

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Еще одной неожиданностью стали откровения Ищенко о Григории Лепсе. На его снимках до и после она разглядела признаки блефорапластики, подтяжки лица и даже увеличения губ с помощью филлеров, передает Woman.ru .

Пользователи Сети не смогли поверить в сказанное и попытались объяснить изменения во внешности артистов по-своему: