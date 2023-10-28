Никто не хотел снимать: почему все отвернулись от звезды «Большой перемены»

Триумф на экране может обернуться трагедией. Михаил Кононов вряд ли представлял себе, с чем столкнется после выхода культовой картины «Большая перемена».

В комедии Алексея Коренева он сыграл главного героя — учителя истории Нестора Петровича. Зрителям актер полюбился, а вот режиссеры стали один за другим от него отворачиваться.

Если Кононова и приглашали на съемочную площадку, то давали персонажей, похожих на того самого классного руководителя 9 «А». Михаила Ивановича такой расклад сильно удручал. Знаменитости пришлось посмотреть горькой правде в глаза: он стал заложником одной роли.

Примерить на себя огромное количество самых разных образов — пожалуй, вот оно, истинное актерское счастье. Но его Кононов был лишен. В каком бы проекте ни появился талантливый артист, народ сразу вспоминал Нестора Петровича.