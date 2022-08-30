Никто не догадывался: какую тайну Распутина вынуждала скрывать Варум годами

На песнях эстрадной певицы Анжелики Варум выросло не одно поколение. Чего стоит одна лишь заставка к шоу «Городок», которая до сих пор у миллионов россиян ассоциируется с радостями тихого советского детства. Но мало кто знает, что началась карьера певицы с тайного закулисного скандала: Маша Распутина позарилась на то, что по праву принадлежало Анжелике.

Дело в том, что свои первые пластинки Варум записывала на студии «Гала рекордс». В свое время через эту организацию прошли группы «Комбинация», CarMan, «Сектор Газа», а также Найк Борзов. Незадолго до прихода Варум по студии уже ходила и Маша Распутина, которая заключила контракт с лейблом чуть раньше.

Когда продюсеры только узнали, что у них будет записываться Варум, им пришлось пойти на экстренные меры. Ведь настоящее имя этой артистки вовсе не Анжелика, а Мария. Так как издавать песни для двух Маш продюсеры не хотели, одна из них и стала впоследствии появляться на пластинках с именем Анжелика, ведь ей придумали псевдоним.

Интересно, что сама Маша Распутина изначально не была ни Машей, ни Распутиной. До старта карьеры ее звали Аллой Агеевой. Получается, если бы ей выбрали другое имя, то двух артисток звали бы по-другому. Сама Варум, кстати, во многих интервью говорила, что к Анжелике так и не привыкла, но, конечно, Распутина и не думала советоваться с ней перед подписанием контракта.