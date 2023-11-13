Никто не догадывался: главного мальчишку в советских фильмах играла известная актриса

Актриса Валентина Сперантова, известная как главный мальчишка Советского Союза, посвятила более половины своей жизни актерскому искусству. Будущая звезда начала свою карьеру на сцене любительского театра в пять или шесть лет и в 1922 году поступила в Московское художественное училище.

Сперантова была известна своей способностью легко перевоплощаться в разные роли и передавать эмоции аудитории. Она сыграла множество ролей, включая принцессу, мальчика, взрослую женщину и даже мужчину.

Одной из ее самых известных ролей была роль Тома Кенти в спектакле в Московском театре. Она была настолько убедительна на сцене, что Бернард Шоу был поражен, узнав, что актер — взрослая женщина.

Позднее Сперантова начала сниматься в фильмах и работать на радио, озвучивая детей и подростков в различных передачах и мультфильмах, что сделало ее голос знакомым каждому ребенку в Советском Союзе. Кай из «Снежной королевы», паренек из «Звездного мальчика», пионер из «Красного галстука» — это лишь некоторые из ее известных образов.

Во время Великой Отечественной войны она отправила своих детей в эвакуацию и сама присоединилась к концертным бригадам на фронте, проявив свою силу и решительность.

Сперантова всегда была открыта к чужим бедам, но своими проблемами она никогда не делилась с другими. Она продолжала работать и играть роли, которые созвучны ее собственной жизни.

Валентина Сперантова умерла 7 января 1978 года. Роль уборщицы тети Глаши в ленте «Большая перемена» стала одной из последних в ее фильмографии, но самой узнаваемой.