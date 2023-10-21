Никто не догадался: старичка-Боровичка в «Морозко» сыграла женщина, и вот какая

Киносказку «Морозко» принято пересматривать в новогодние праздники, когда за окном идет снег, улицы украшены гирляндами, а в квартире стоит елка. Фильм наполнен атмосферой чудес и волшебства. Все благодаря ярким кинообразам. Одним из самых запоминающихся персонажей картины стал старичок-Боровичок — дедушка с грибной шляпкой на голове.

Мало кто знает, но сыграл персонажа не какой-нибудь почтенный советский артист, а молодая девушка. Ее имя — Галина Борисова. Начинающая актриса засветилась в легендарной киноленте Александра Роу в 14 лет. Озвучил ее персонажа народный артист СССР Михаил Яншин.

Борисовой прочили успешную карьеру в кино, но артистка сыграла лишь в нескольких картинах. Зрители могли видеть знаменитость в таких кинолентах, как «Моя любовь на третьем курсе», «Страсти по Владимиру» и «Атлантида». Съемочной площадке Галина Борисова давно предпочла театральные подмостки.