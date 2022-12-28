Никто не без греха: узнайте, в чем ваш главный недостаток?

Недостатки есть у каждого человека. Да-да, даже у тех, кто на первый взгляд кажется идеалом во плоти. Мы стесняемся своих несовершенств и старательно прячем их от посторонних, скрываем и ретушируем, однако, по словам психологов, это все равно что прятать голову в песок. Если делать вид, что проблемы не существует, она, к сожалению, от этого никуда не денется. Но в то же время не стоит впадать в другую крайность и заострять свое внимание на каждом допущенном промахе, а уж тем более корить себя за него. Полностью отказаться от критики в свой адрес непросто, особенно перфекционистам, которые стремятся к недостижимому идеалу. Тем не менее эксперты настаивают на том, что привычка ругать самих себя не ведет к прогрессу, напротив, она отнимает у человека множество сил, которые можно было бы успешно потратить на саморазвитие, а также заставляет погрузиться в депрессию. Когда наши недостатки вновь дают о себе знать, психологи рекомендуют не сдаваться, а дать себе время на отдых и осмысление произошедшего. Проанализировав допущенные ошибки, можно начать все с чистого листа.

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