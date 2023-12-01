Никто и звать никак: Успенская спустила певца SHAMAN с небес на землю

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, последние годы активно завоевывает отечественную эстраду. Он дает десятки концертов, принимает участие в самых крупных мероприятиях, а каждая его композиция становится настоящим хитом. Но, несмотря на успехи, далеко не все коллеги хвалят артиста.

Так, Любовь Успенская призналась, что 32-летнему Дронову пока рано говорить об успехе. Он только недавно появился на сцене, а его популярность может кончиться в любой момент, после чего фанаты забудут о нем.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал», — цитирует слова певицы портал News.

Артистка уверена: Дронову нужно продержаться на сцене как минимум 10 лет. И уже после этого он сможет считать себя состоявшимся певцом и соперничать с ней и другими прославленными музыкантами, которые посвятили творчеству всю жизнь.