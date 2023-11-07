Никто и звать никак: Тутберидзе лучше не читать эту отповедь Рудковской

На днях Этери Тутберидзе дала скандальное интервью Леониду Слуцкому для YouTube-канала «Коммент.Шоу». Знаменитая наставница жестко прошлась по коллегам и рассказала, как завистники переманивали у нее лучших фигуристок. Коснулась тренер и темы Александры Трусовой, которая временно уходила тренироваться в академию Евгения Плющенко.

В команде олимпийского чемпиона Русская ракета пробыла недолго и в итоге решила возобновить отношения с Тутберидзе. Наставница с триумфом рассказывала, что уже тогда понимала: рыжая бестия обязательно вернется в ее штаб. На заявления тренера эмоционально отреагировала Яна Рудковская.

Журналисты обратились к супруге Плющенко за комментарием.

«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть», — заявила продюсер порталу Metaratings.

Рудковская добавила, что Этери Тутберидзе совершенно не интересует ее «как персонаж».