Никто и звать никак: этого актера Захарову пришлось умолять сняться в «Формуле любви»

Нодар Мгалоблишвили стал известен на весь СССР благодаря картине Марка Захарова «Формула любви». В ленте он перевоплотился в изобретательного графа Калиостро, с первых секунд завоевав любовь всей страны. Эта роль стала настоящей удачей для грузинского артиста, однако сам он не хотел работать с прославленным режиссером.

Как оказалось, до сотрудничества с Захаровым Мгалоблишвили были известен преимущественно у себя на родине. Он служил в Тбилисском театре и не планировал покорять советский кинематограф. Режиссера же он встретил во время гастролей в Москве. И уже после спектакля к нему в гримерку пришел сам Захаров с предложением сняться в его фильме.

Но Мгалоблишвили предпочел отказать постановщику. Дело в том, что он плохо говорил по-русски и переживал из-за этого. Артист был уверен, что языковой барьер помешает ему не только влиться в коллектив, но и передать все эмоции своего героя. Но Захаров не готов был принять отказ. Он заверил артиста, что в кадре его герой будет говорить голосом Армена Джигарханяна и плохое знание русского никак ему не помешает.

В итоге звезда грузинского театра согласился участвовать в фильме. И практически на следующее утро после премьеры проснулся знаменитым. А после «Формулы любви» успел сняться во многих успешных проектах.