Никто и представить не мог: на что пошла Пугачева ради дочери

Жизнь Аллы Пугачевой всегда была сопряжена со скандалами, однако судебные разбирательства с бывшим супругом Кристины Орбакайте Русланом Байсаровым стали самыми резонансными. В то время за жизнью Примадонны и ее семьи следила вся страна, однако певица старалась заботиться не только о себе, но и о светских хроникерах.

Как рассказал один из самых известных папарацци того времени, однажды они в очередной раз преследовали певицу, в надежде получить яркие снимки. На полпути дорогу им перекрыла служба безопасности Пугачевой, а после из машины вышла сама артистка. Певица не стала скрывать, что в такой напряженный период фотографам не стоит следить за ней, ведь это может быть опасно и для них.

«Я сейчас за свою жизнь не ручаюсь, а за вашу — тем более», — вспоминает слова Примадонны собеседник «Комсомольской правды».

В итоге фотографы прислушались к совету артистки и оставили в покое и ее, и Кристину Орбакайте. Со временем Примадонна смогла закончить судебные разбирательства, а ее опасения по поводу угроз не оправдались.