Никто и предположить не мог: личность тайного возлюбленного Ходченковой раскрыта

Светлана Ходченкова отдыхает на Мальдивских островах, куда явно отправилась не в гордом одиночестве. Актриса не торопится называть имя своего избранника, интригуя тем самым пользователей Сети.

Хочет этого звезда экрана или нет, но личность ее тайного возлюбленного раскрыта. Как пишет портал «Экспресс газета », артистка состоит в отношениях с 34-летним Павлом Манченко. Человек он далеко не бедный: бизнесмен, род занятий которого, правда, неизвестен. Зато есть сведения о том, что предприниматель владеет апартаментами в «Москва-Сити».

Если верить знакомым знаменитости, то у ее бойфренда по отношению к ней самые серьезные намерения. Манченко видит Ходченкову своей женой, но, что думает об этом она, пока не ясно. В любом случае ухаживания со стороны Павла актриса принимает охотно. Например, в августе бизнесмен подарил возлюбленной путешествие по ее любимой Франции.