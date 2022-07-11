Никто и помыслить не мог: Нюша рассекретила имя сына. И это не Пумба

Певица Нюша шокировала пользователей Сети, рассказав об имени своего сына. Певица разоткровенничалась в социальных сетях.

Несколько лет назад исполнительница взбудоражила поклонников, выбрав для своей наследницы имя Симба. В этот же раз, когда артистка ждала своего второго ребенка, фанаты предположили, что певица вновь выберет весьма экстравагантное имя, которое, возможно, будет связано с африканской культурой или мультфильмом «Король Лев». Однако предположения фанатов не подтвердились: спустя семь месяцев после рождения сына, певица решила рассказать о его имени.

«Знакомьтесь — Сивов Саффрон Игоревич», — именно такое имя певица выбрала для наследника.

При этом Нюша решила не делиться подробностями своего выбора. Неизвестно, почему исполнительница предпочла назвать наследника именно так и есть ли у имени какое-то особенное для нее значение.