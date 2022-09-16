Никто и не заподозрил, что было не так с Катей из «Вам и не снилось…»

История любви двух очень юных школьников Ромы и Кати из кинофильма «Вам и не снилось...» тронула каждого зрителя. Никита Михайловский и Татьяна Голубятникова убедительно сыграли старшеклассников, которые боролись за свои отношения с семьями и внешними обстоятельствами. За роль нежной и хрупкой Кати в 1982 году Татьяна получила награду на фестивале в Португалии. А ведь школьницу актрисе пришлось играть, когда ей самой уже было 23 года. Зрители даже не заподозрили такую большую разницу, а также тот факт, что Татьяна была на 7 лет старше своего «экранного» возлюбленного.

Возможно, такую романтическую достоверность истории любви принесли реальные отношения Татьяны. Уже в титрах «Вам и не снилось...» она была указана как Аксюта — по фамилии мужа Юрия, в которого без памяти влюбилась в ГИТИСе. В 1984 году Татьяна родила дочку Полину. Актриса позиционировала себя как театрального деятеля, поэтому в кино снималась нечасто. Она гордилась растущей популярностью мужа, который от работы на радио продвинулся до директора музыкального и развлекательного вещания всего «Первого канала». На слухи о толпах поклонниц вокруг Аксюты актриса не реагировала.

Но в 2006 году после 25 лет совместной жизни супруги все же расстались. Юрий начал выходить в свет с новой пассией. Сейчас Татьяна, которой исполнилось 65 лет, преподает в детской театральной студии.