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Никто и не вспомнит, как советская королева эпизодов выглядела в молодости, хотя ее видели все

15 июля 2023 15:30
Никто и не вспомнит, как советская королева эпизодов выглядела в молодости, хотя ее видели все

До звания эталонной красотки далеко.

Инна Ульянова из тех актрис, которым было не суждено играть главных героинь. Самая заметная роль артистки случилась в «Покровских воротах», где она воплотила Маргариту Хоботову.

Артистка снялась в ленте Михаила Козакова в довольно зрелом возрасте — ей было 48 лет. До этого ей доводилось играть лишь второстепенных персонажей. И многие зрители не помнят, как советская королева эпизодов выглядела в молодости.

Впервые знаменитость появилась на больших экранах в 1956 году. В картине «Карнавальная ночь» она стала гостьей в зеленом платье. Роль была настолько незначительной, что имя Ульяновой даже не было указано в титрах.

До звания эталонной красотки артистка никогда не дотягивала, что приносило ей немало страданий. Зато она обладала потрясающим обаянием и редким комедийным талантом, за что особенно полюбилась зрителям и режиссерам.

Никто и не вспомнит, как советская королева эпизодов выглядела в молодости, хотя ее видели все
Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота» (1982), кадр из фильма «Карнавальная ночь» (1956)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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