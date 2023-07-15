Никто и не вспомнит, как советская королева эпизодов выглядела в молодости, хотя ее видели все

Инна Ульянова из тех актрис, которым было не суждено играть главных героинь. Самая заметная роль артистки случилась в «Покровских воротах», где она воплотила Маргариту Хоботову.

Артистка снялась в ленте Михаила Козакова в довольно зрелом возрасте — ей было 48 лет. До этого ей доводилось играть лишь второстепенных персонажей. И многие зрители не помнят, как советская королева эпизодов выглядела в молодости.

Впервые знаменитость появилась на больших экранах в 1956 году. В картине «Карнавальная ночь» она стала гостьей в зеленом платье. Роль была настолько незначительной, что имя Ульяновой даже не было указано в титрах.

До звания эталонной красотки артистка никогда не дотягивала, что приносило ей немало страданий. Зато она обладала потрясающим обаянием и редким комедийным талантом, за что особенно полюбилась зрителям и режиссерам.