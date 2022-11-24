Никто и не подозревал, почему опасно жить в однокомнатных квартирах

Многие россияне проходят через жизненный этап однокомнатных квартир или студий. Их выбирают студенты, молодые семьи или те, кто только решает купить собственное жилье. Многие подобные предложения на рынке выглядят весьма выгодно, однако мало кто догадывается, с какими сложностями можно столкнуться при жизни в такой квартире.

Так, главная проблема однокомнатных квартир и студий кроется в ограниченном пространстве. И если в ней живет больше одного человека, то это значительно увеличивает риск распространения болезней. Как утверждают эксперты, соседи буквально дышат одним воздухом, ведь в таких квартирах редко можно встретить сквозную вентиляцию. И из-за нехватки свежего воздуха значительно ухудшается иммунитет.

«Надо понимать, что в помещении, где находятся несколько человек, быстрее распространяются инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем», — отмечает врач-терапевт Анна Демьяненко в беседе с порталом Wday.

Помимо этого, ограниченное пространство негативно сказывается и на психологическом климате в семье. Отсутствие личного пространства приводит к ссорам и конфликтам, а большое количество вещей вокруг подсознательно давит на человека.