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Никто этого не понял: Грачевский снялся в фильме, который жутко пугал советских детей

30 октября 2023 10:15
Никто этого не понял: Грачевский снялся в фильме, который жутко пугал советских детей

Знаменитости досталась эпизодическая роль.

Борис Грачевский остался в памяти массового зрителя как создатель и руководитель киножурнала «Ералаш». В течение многих лет он отвечал за выпуск новых эпизодов, но мало кто знает, что знаменитость и сам выступал как актер.

Так, с детства Грачевский мечтал связать себя с миром кино. И специально для этого он устроился на студию имени Горького, а спустя некоторое время попал в фильм Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», который неоднократно признавали самым страшным в фильмографии режиссера. И именно Грачевскому досталась самая пугающая роль в картине. В кадре он изображал морское чудище, которое высовывает костлявую лапу из воды и угрожает героям.

«Должок!» — именно такой была единственная реплика знаменитости.

И, как позднее признавался сам Грачевский, роль у Роу стала его главным киноопытом. Однако никто из зрителей так и не догадался, что видел на экранах лидера «Ералаша».

Никто этого не понял: Грачевский снялся в фильме, который жутко пугал советских детей
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (1970)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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