Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Никто этого не помнит: что испытывает малыш, когда только появляется на свет

Никто этого не помнит: что испытывает малыш, когда только появляется на свет

9 июня 2023 18:00
Никто этого не помнит: что испытывает малыш, когда только появляется на свет

Чудо рождения вовсе не так чудесно.

Рождение малыша, появление его на свет — это безусловное чудо, особенно для его матери. Однако если только что родившая женщина способна в мельчайших деталях запомнить каждый миг и то, что она в этот момент чувствовала, то новорожденный в силу особенностей развития мозга на момент появления такой возможности напрочь лишен.

История не знает ни одного подтвержденного случая, когда младенец помнил бы себя от рождения. Журналисты портала Woman выяснили у педиатра, что же испытывает младенец, когда появляется на свет.

Как оказалось, «романтики» для малыша в чуде рождения совсем мало. Есть только огромный стресс (как впрочем, и для матери) и сильная резкая боль. Медик объяснила, что при появлении на свет ребенок испытывает давление на череп и, соответственно, сильную боль. Поэтому, возможно, даже хорошо, что наша память не хранит этих волнующих и не очень приятных воспоминаний.

Фото: кадр из фильма «ДАУ. Вырождение» (2020)
Ксения Куртукова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше