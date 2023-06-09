Никто этого не помнит: что испытывает малыш, когда только появляется на свет

Рождение малыша, появление его на свет — это безусловное чудо, особенно для его матери. Однако если только что родившая женщина способна в мельчайших деталях запомнить каждый миг и то, что она в этот момент чувствовала, то новорожденный в силу особенностей развития мозга на момент появления такой возможности напрочь лишен.

История не знает ни одного подтвержденного случая, когда младенец помнил бы себя от рождения. Журналисты портала Woman выяснили у педиатра, что же испытывает младенец, когда появляется на свет.

Как оказалось, «романтики» для малыша в чуде рождения совсем мало. Есть только огромный стресс (как впрочем, и для матери) и сильная резкая боль. Медик объяснила, что при появлении на свет ребенок испытывает давление на череп и, соответственно, сильную боль. Поэтому, возможно, даже хорошо, что наша память не хранит этих волнующих и не очень приятных воспоминаний.