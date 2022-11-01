Никому нельзя верить: как обманывают представители разных знаков зодиака
Астрологи рассказали, о чем чаще всего лгут Овны, Близнецы, Девы и другие знаки.
Время от времени все мы о чем-то лжем, умалчиваем и не договариваем. Вопрос лишь - о чем именно. Астрологи выяснили, по какому поводу чаще всего прибегают к вранью те или иные знаки. Услышав эти фразы из уст представителей зодиакального круга, стоит задуматься: а уж не ложь ли это?
Овен - “Все прекрасно”
Уроженцы огненного знака тщательно скрывают от окружающих свои слабости и неудачи. Потому врут о том, как хорошо у них идут дела - ну просто супер и вау.
Телец - “Я говорю правду”
Это аксиома - если Телец бьет кулаком по столу со словами “Да не вру я, не вру”, это повод усомниться в его искренности и внимательнее посмотреть в его “честные” глаза.
Близнецы - “Перезвоню чуть позже”
Произнеся вслух эту сакраментальную фразу, Близнецы прячут телефон в карман и благополучно забывают о своем обещании. А собеседник ждет и надеется.
Рак - “Я уже еду”
Если Рак так сказал - значит, он в самом лучшем случае только выходит из дома, в худшем - только что проснулся и пытается сообразить, а куда, собственно, нужно ехать.
Лев - “Ничего страшного”
“Все в порядке”, - произносит Лев ледяным тоном в ответ на чьи-то извинения. Можно не сомневаться - в глубине души этот знак мечтает порвать обидчика на печенюшки.
Дева - “Я знаю”
Дева упрямо избегает чужих советов и подсказок, утверждая, что ей и самой все прекрасно известно. А потом обращается за помощью к гуглу.
Весы - “Унесу тайну в могилу”
Уроженцы воздушного знака клянутся и божатся, что никому не выдадут ваши секреты? Не верьте - рано или поздно Весы не сумеют устоять перед соблазном посплетничать.
Скорпион - “Я тебя прощаю”
Если самый суровый знак зодиака великодушно вас простил, стоит задуматься, насколько он честен. Как правило, Скорпион свято хранит все обиды и никогда о них не забывает.
Стрелец - “Уже приступил к работе”
Прокрастинация - верный друг Стрельца. Когда этот знак клянется, что начал работать, следует понимать это как “открыл рабочий файл, остальное сделаю потом”.
Козерог - “Мне не хочется”
Козероги любят строить из себя нехочуху, чтобы к ним подольше приставали с уговорами. И обижаются, когда люди этого не делают.
Водолей - “Это была шутка”
Если Водолей был серьезен, а его никто не понял, значит, он тут же обратит все в шутку. А потом будет переживать и расстраиваться.
Рыбы - “Это было в последний раз”
Рыбки часто совершают ошибки и клянутся, что больше такого не повторится. Но астрологи-то знают, что уроженцы знака лгут - в первую очередь самим себе.