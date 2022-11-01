Никому нельзя верить: как обманывают представители разных знаков зодиака

Астрологи рассказали, о чем чаще всего лгут Овны, Близнецы, Девы и другие знаки.

Время от времени все мы о чем-то лжем, умалчиваем и не договариваем. Вопрос лишь - о чем именно. Астрологи выяснили, по какому поводу чаще всего прибегают к вранью те или иные знаки. Услышав эти фразы из уст представителей зодиакального круга, стоит задуматься: а уж не ложь ли это?

Овен - “Все прекрасно”

Уроженцы огненного знака тщательно скрывают от окружающих свои слабости и неудачи. Потому врут о том, как хорошо у них идут дела - ну просто супер и вау.

Телец - “Я говорю правду”

Это аксиома - если Телец бьет кулаком по столу со словами “Да не вру я, не вру”, это повод усомниться в его искренности и внимательнее посмотреть в его “честные” глаза.

Близнецы - “Перезвоню чуть позже”

Произнеся вслух эту сакраментальную фразу, Близнецы прячут телефон в карман и благополучно забывают о своем обещании. А собеседник ждет и надеется.

Рак - “Я уже еду”

Если Рак так сказал - значит, он в самом лучшем случае только выходит из дома, в худшем - только что проснулся и пытается сообразить, а куда, собственно, нужно ехать.

Лев - “Ничего страшного”

“Все в порядке”, - произносит Лев ледяным тоном в ответ на чьи-то извинения. Можно не сомневаться - в глубине души этот знак мечтает порвать обидчика на печенюшки.

Дева - “Я знаю”

Дева упрямо избегает чужих советов и подсказок, утверждая, что ей и самой все прекрасно известно. А потом обращается за помощью к гуглу.

Весы - “Унесу тайну в могилу”

Уроженцы воздушного знака клянутся и божатся, что никому не выдадут ваши секреты? Не верьте - рано или поздно Весы не сумеют устоять перед соблазном посплетничать.

Скорпион - “Я тебя прощаю”

Если самый суровый знак зодиака великодушно вас простил, стоит задуматься, насколько он честен. Как правило, Скорпион свято хранит все обиды и никогда о них не забывает.

Стрелец - “Уже приступил к работе”

Прокрастинация - верный друг Стрельца. Когда этот знак клянется, что начал работать, следует понимать это как “открыл рабочий файл, остальное сделаю потом”.

Козерог - “Мне не хочется”

Козероги любят строить из себя нехочуху, чтобы к ним подольше приставали с уговорами. И обижаются, когда люди этого не делают.

Водолей - “Это была шутка”

Если Водолей был серьезен, а его никто не понял, значит, он тут же обратит все в шутку. А потом будет переживать и расстраиваться.

Рыбы - “Это было в последний раз”

Рыбки часто совершают ошибки и клянутся, что больше такого не повторится. Но астрологи-то знают, что уроженцы знака лгут - в первую очередь самим себе.