Никому не нужна: известная фигуристка отказалась выступать за Россию и тут же пожалела

Последние недели любители фигурного катания активно обсуждают переход Софьи Самоделкиной из сборной России в сборную Казахстана. Якобы спортсменка уже получила паспорт страны и готова в самое ближайшее время начать тренировки. Однако, как оказалось, Самоделкина еще не скоро сможет выйти на дел.

Дело в том, что фигуристка, как пишут СМИ, получила паспорт Казахстана как обычный гражданин, без протекции спортивных чиновников. И уже после этого подала заявку на вступление в сборную страны. Но местные власти не готовы в частном порядке рассмотреть кандидатуру фигуристки, поэтому ее заявка будет изучена лишь в декабре.

При этом Самоделкина должна официально завершить свою работу в сборной России, чтобы перейти в казахскую. И, как утверждают чиновники, если российская сборная попросит их возместить деньги, которые были потрачены на подготовку спортсменки, они будут вынуждены отказать Самоделкиной в сотрудничестве.