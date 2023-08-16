Никому из звезд столько не платят: назван размер пенсии звезды «Трех аккордов»

Екатерина Семенова в прошлом популярная певица, поэт и композитор. В 80-е и 90-е годы ее слушали по всей стране. Сначала девушка выступала с коллективом «Девчата», а затем попала в ансамбль Юрия Антонова. Занявшись сольной карьерой, она стала звездой программы о шансоне «Три аккорда».

С годами популярность артистки пошла на спад. Сегодня Екатерине уже 62 года. Она поговорила с изданием «Аргументы и факты» и рассказала о размере своей ежемесячной пенсии.

По словам Семеновой, ей полагается пособие в размере 8900 рублей. Многие коллеги артистки кроме обычной пенсии получают надбавки от государства или от мэра Москвы. Но Екатерина, несмотря на народную любовь, за всю свою карьеру не получила ни званий, ни особых выплат. Сама певица признается, что этой суммы не хватает на жизнь, поэтому ей до сих пор приходится активно работать.