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Николая Расторгуева отказывались продвигать в СССР: вот в чем дело

2 июля 2023 13:00
Николая Расторгуева отказывались продвигать в СССР: вот в чем дело

Карьеру известного певца едва не зарубили на корню.

Песни к телефильму «Завтрак на траве» стали в начале восьмидесятых настоящими хитами. Немногие знают, что изначально исполнителем этих песен должен был стать Николай Расторгуев. Но его вокал забраковали и пригласили другого исполнителя.

В кадре песню «Золотая рыбка» исполнял герой Сергея Проханова, а записывал ее Евгений Головин вместе с вокально-инструментальным ансамблем «Шестеро молодых». Именно в этом ВИА начинал свой творческий путь будущий лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Всю музыку к фильму написал композитор Владимир Шаинский, а записывал ее ансамбль «Шестеро молодых» совместно с детским хором и оркестром Госкино.

Шаинский остался доволен результатом, но категорически отверг мужские партии, записанные Расторгуевым и другими участниками группы.

По мнению мэтра, в таком виде песни никогда бы не стали популярными, а умение Николая Расторгуева петь композитор подверг большим сомнениям.

Фото: Globalloolpress.com, отрывок из фильма «Завтрак на траве» (1979)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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