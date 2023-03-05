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Николай Рыбников ненавидел лишь одного любовника жены: не поверите, в чем причина

5 марта 2023 20:30
Николай Рыбников ненавидел лишь одного любовника жены: не поверите, в чем причина

Такую конкуренцию он вынести не мог.

 

 

Любимец советских женщин актер Николай Рыбников всю свою жизнь был верен лишь одной-единственной. Его избранницей стала артистка Алла Ларионова, которой, впрочем, приписывали множество романов на стороне. Один из предполагаемых любовников актрисы вызывал у Рыбникова особую ненависть. Речь идет о легендарном эстрадном артисте Александре Вертинском.

Ларионова познакомилась с музыкантом на съемках фильма «Анна не шее». Когда у Аллы Дмитриевны и Николая Николаевича родилась старшая дочь, Вертинский прислала новоиспеченной матери корзину белой сирени. Презент сопровождала записка от шансонье с предложением сделать его крестным ребенка.

При виде подарка Рыбников пришел в ярость. Ларионова его долго успокаивала, объясняя, что нет смысла ревновать ее к пожилому человеку.

Впрочем, опасения Николая Николаевича можно было понять. Даже в преклонных годах Вертинский сохранил свою стать, живость ума и харизму. Он мог с легкостью покорить любую юную красотку, невзирая на свой возраст. Николай Рыбников ненавидел лишь одного любовника жены: не поверите, в чем причина

Фото: Кадры из фильма «Команда с нашей улицы» (1953), Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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