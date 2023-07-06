Николай Рыбников не зря прятал единственную дочь: такой участи не позавидуешь

Главная звезда советского кино 50-х и 60-х Николай Рыбников прожил непростую жизнь. Его единственная кровная дочь стала настоящим разочарованием для родителей. Неудивительно, почему отец ее прятал ото всех.

Рыбников женился на актрисе Алле Ларионовой, когда она была беременна от артиста Ивана Переверзева. Николай Николаевич принял ее дочь Алену как родную и дал девочке свою фамилию. А спустя четыре года в семье появилась вторая дочь — Арина. Радости родителей не было предела.

Однако актеры уделяли мало внимания своим дочерям. Артисты пропадали в театре и на съемках в кино, поэтому воспитанием Алены и Арины занималась мать Ларионовой. Но бабушка не особенно о них заботилась, поэтому девочки были предоставлены сами себе: прогуливали школу, хулиганили.

Позднее старшей Алене удалось вырваться из этого порочного круга. Она устроилась помощницей монтажера и остепенилась. А вот жизнь Арины пошла по наклонной.

С подачи родителей Рыбникова устроилась в типографию, но через месяц ее уволили из-за пьянства. Она прожигала деньги родителей и пропадала в плохих компаниях. После смерти отца Арина начала красть вещи из квартиры, где жила вместе с матерью. После этого она отселилась и устроила из своего жилья притон. В 43 года Арины не стало — ее сгубил цирроз печени.