Николай Басков не смог сдержать слез: что сотворили годы с его первой любовью (фото)

Недавно у Николая Баскова состоялась знаменательная встреча. На программе «Моя мелодия» артист увиделся с женщиной, которая сыграла важную роль в его жизни. Суть шоу заключается в следующем: знаменитым гостям представляют композицию, которая ассоциируется у них с кем-то или с чем-то важным. Басков заявил, что удивить его невозможно, но в итоге ошибся.

Когда на сцену вышла актриса Наталья Громушкина, тенор не смог сдержать своих слез. Поначалу никто не мог понять, что происходит с Басковым. Но позже он все объяснил. Оказывается, много лет назад у золотого голоса России были юношеские отношения с актрисой. Именно с Громушкиной у Баскова случился первый поцелуй. До сих пор артист считает Наталью Валерьевну одной из главных женщин в его жизни. Поэтому певец не сдержал бурных эмоций, увидев свою первую любовь.

Пик карьеры Громушкиной пришелся на нулевые.

Она появлялась в таких проектах, как «Марш Турецкого», «Моя прекрасная няня», «Московский декамерон». С тех пор Наталья Валерьевна сильно изменилась: артистка поправилась, стала кучерявой брюнеткой, а ее лицо огрубело. Годы не пощадили некогда одну из самых красивых актрис страны.