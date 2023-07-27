Николай Басков не при делах: кто на самом деле является отцом Бронислава Шпигеля

Николай Басков и Светлана Шпигель стали мужем и женой в 2001 году. Восемь лет супруги прожили в счастливом браке, а спустя пять лет отношений у них родился сын Бронислав. Однако после развода мальчик по воле матери и своего дедушки, продюсера Бориса Шпигеля, перестал общаться с музыкантом.

Как оказалось, в документах Басков не указан как родной отец Бронислава. Мальчик ни разу не виделся с артистом и, как отмечают близкие, даже не помнит, что именно он вырастил его и был рядом в первые годы жизни.

Светлана же спустя несколько лет вновь вышла замуж. Она связала себя узами брака с бизнесменом Вячеславом Соболевым. А тот тепло принят пасынка и, как пишут СМИ, оформил отцовство над ним. И именно Соболева Бронислав считает родным отцом. Предприниматель вырастил и воспитал сына своей супруги и с первых дней относится к нему как к родному.