Николаева заподозрили в тяжелом недуге: фото жены расставило все точки над «i»

После недавнего отпуска Игоря Николаева в Арабских Эмиратах в Сети поползли слухи о его возможных проблемах со здоровьем. Все дело в том, что на снимках рядом с молодой супругой Юлией Проскуряковой музыкант казался сильно поправившимся. Кроме того, поклонники заметили, что на фото не видно фирменных длинных кудрей певца. Некоторые из фанатов тут же предположили, что Николаев борется с тяжелой болезнью и вынужден был сбрить волосы. А сплетники уверяли, что семья скрывает недуг от публики.

Обсуждения в соцсетях велись настолько активно, что супруга певца решила расставить все точки над «i». Она поделилась новым кадром с мужем, на котором артист сидит за столом рядом с друзьями. На снимке заметны его длинные волосы. Кроме того, Николаев не выглядит болезненно.

«Как рады видеть вас вместе», «Вы отличная пара», «Напрасно мы за Игоря переживали», — отметили в комментариях подписчики Проскуряковой.

В браке с Юлией исполнитель живет уже 12 лет. У них подрастает 7-летняя дочка Вероника.