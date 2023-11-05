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Николаев разнообразил жизнь благодаря молодой девушке: жена больше не его муза

5 ноября 2023 16:45
Николаев разнообразил жизнь благодаря молодой девушке: жена больше не его муза

Проскуряковой самое время волноваться.

Еще недавно Игорь Николаев находится на грани жизни и смерти. 15 сентября этого года певец оказался в реанимации с обширным инфарктом. К счастью, врачи сработали профессионально и успешно провели коронарное шунтирование. После операции исполнителю показан покой, но композитор не собирается прекращать творческую деятельность.

Игорь Юрьевич посетил детский музыкальный конкурс, в рамках которого юные участники исполняли фортепианные пьесы мэтра. Произведения музыкант посвятил своей младшей дочери от супруги Юлии Проскуряковой — 9-летней Веронике. Провести состязание Николаеву помогала привлекательная брюнетка.

Екатерина Мечетина аккомпанировала на пианино и вместе с коллегой награждала победителей конкурса. Талантливая пианистка не в первый раз работает вместе с исполнителем хита «Выпьем за любовь». Артиста давно подозревают в романе с яркой Екатериной.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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