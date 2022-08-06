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Николаев проговорился, в чем Королева никогда не сравнится с Проскуряковой

6 августа 2022 11:15
Николаев проговорился, в чем Королева никогда не сравнится с Проскуряковой

Музыкант не может забыть творящийся в прошлом ад.

Ни пресса, ни публика не может отпустить историю Игоря Николаева и Наташи Королевой. Созданный ими дуэт настолько полюбился слушателям, что после их разрыва, новые избранники артистов подверглись ожесточенной критике.

Особенно досталось и достается поныне Юлии Проскуряковой, с которой композитор состоит в счастливом браке больше десяти лет. Именно она принесла Николаеву спокойствие, которого он не знал в отношениях с Королевой.

Музыкант поразился парадоксу: за связь с Наташей, которая была младше него на 13 лет, его обвиняли едва ли не в сексуализированном преступлении, а 22-летняя разница в возрасте с Юлией никого не смутила.

«Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь», — цитирует Игоря Юрьевича издание ТВЦ.

В этом разговоре композитор отметил, что разницы в возрасте с Проскуряковой никогда не ощущал. Все благодаря ее разносторонности и мудрости, а также правильному стечению обстоятельств.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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