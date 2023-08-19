Николаев подставил: концерт Орбакайте обернулся громким фиаско

Последние месяцы Кристина Орбакайте посвятила путешествиям. Вместе с родными она посетила несколько стран и устроила себе полноценный отпуск. Однако недавно певица все же решила вернуться к концертной деятельности и выступила в Израиле.

О шоу артистки рассказал Игорь Николаев, поделившийся несколькими видео в своих социальных сетях. В одном из роликов Орбакайте поет его хит «Поговорим».

Зрители были шокированы выступлением исполнительницы. Как отметили фанаты, Орбакайте заметно осипла за время каникул, поэтому теперь ее голос стал похож на голос Аллы Пугачевой. Другие же отметили, что на концерте она выглядела скованно.

«Мне одному кажется, что она хрипит, а не поет?» — недоумевают пользователи Сети.

Сама Орбакайте пока никак не прокомментировала нападки поклонников. Однако пообещала, что уже осенью проведет масштабные гастроли на многих сценах мира.