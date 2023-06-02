Николаев намекнул на истинное отношение к Королевой: хватило одной фразы

Игорь Николаев не желает подогревать домыслы о том, что до сих пор не забыл свою бывшую жену Наташу Королеву. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» не раз намекала в интервью, что композитор до сих пор жалеет об их разводе.

Королеву не смущает, что музыкант вот уже 13 лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Звезда уверена, что Николаев продолжает любить лишь ее одну, но умело скрывает это от широкой общественности.

В день рождения экс-супруги певец окончательно расставил все точки над i. Знаменитости хватило всего одной фразы для того, чтобы раскрыть свое истинное отношение к эпатажной брюнетке.

Королевой исполнилось 50 лет, и с этим знаменательным событием Николаев поздравил ее холодно и сухо.

«С юбилеем!» — написал он в соцсетях.

Ни пылких признаний в любви, ни хотя бы пожеланий всего наилучшего артистка от бывшего мужа так и не дождалась.