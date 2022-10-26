Николь Кидман изменилась до неузнаваемости: стыдятся даже дети

С начала своей карьеры Николь Кидман считалась одной из самых красивых актрис Голливуда. Высокая и стройная, с рыжими волосами, ослепительно белой кожей и сияющей улыбкой — она без труда очаровала главного красавца Тома Круза. Но с возрастом красота Николь неминуемо начала угасать.

В интервью она припомнила, какую боль ей приносили высказывания детей. Взрослеющие дочери отказывались выходить с ней на прогулку, если она не приведет себя в порядок — не сделает прическу и не нанесет макияж. Девочки стыдились матери, чем сильно огорчали ее.

Сейчас Кидман уже исполнилось 55 лет. За последние годы она изменилась до неузнаваемости. От макияжа и услуг косметолога актриса перешла к более радикальным методам, чтобы всегда оставаться красивой для детей. Она прибегла к «уколам красоты». Теперь же ее стыдятся и критикуют пользователи соцсетей: на лице актрисы больше нет морщин и несовершенств, но оно напоминает резиновую маску, а от былого очарования не осталось и следа.