Никого вокруг: почему Балуев живет как затворник

Александр Балуев за годы карьеры снялся в десятках знаменитых фильмов и сериалов. Артист регулярно появляется на светских мероприятиях и не отказывается от бесед с журналистами. При этом мало кто знает, что вне публики он ведет весьма затворнический образ жизни.

Как оказалось, несколько лет назад Балуев построил дом в Подмосковье и переехал туда. Артист каждый день проводит наедине с природой и не планирует возвращаться в густонаселенную столицу, так как находит в жизни за городом умиротворение. При этом он даже не стремится заниматься садоводством, наслаждаясь чистым участком.

«Я выхожу каждое утро на землю. Первый утренний шаг у меня — на нее. Это дает успокоение, баланс», — цитирует слова знаменитости издание «Аргументы и факты».

Балуев не скрывает: после переезда его взгляды на жизнь полностью изменились. Он стал совершенно по-другому относиться к своему окружению, соседям и самой природе.