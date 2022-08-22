Никого не узнает и нуждается в уходе: дочь показала фото Маргариты Тереховой накануне юбилея

Маргарита Терехова по праву заслужила звание легенды советского кинематографа. Сегодня знаменитость, которая 25 августа отпразднует свое 80-летие, ведет закрытый образ жизни и на публике не появляется.

Всему виной страшный диагноз артистки. Врачи обнаружили у Тереховой болезнь Альцгеймера. Актриса не узнает даже родных и близких, не способна самостоятельно обслуживать себя, а потому нуждается в постоянном уходе.

Накануне юбилея дочь знаменитости Анна опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой показала, как сегодня выглядит Терехова. В подписи к кадру звездная наследница отметила, что один из московских кинотеатров покажет ретроспективу картин с участием любимой многими актрисы, и призвала интернет-пользователей посетить мероприятие, приуроченное к юбилею звезды фильма «Бегущая по волнам».