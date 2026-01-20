«Никого не смущает»: «Буратино» явно снимали впопыхах — забавный киноляп рушит всю магию (посмотрите на ноги «деревянного» мальчика)

Шумиха вокруг нового «Буратино» сейчас в самом разгаре — фильм идет в кино, и можно не сомневаться: внимательные зрители рано или поздно начнут вылавливать там огрехи.

Мы, конечно, тоже посмотрим и все найдем, как только представится шанс. А пока есть отличный повод вспомнить советскую классику — и один особенно забавный киноляп, который десятилетиями ускользал от внимания.

Сказку сначала ругали

«Приключения Буратино» сегодня кажутся чем-то незыблемым: веселые песенки, харизматичный Карабас-Барабас и деревянный мальчишка с длинным носом. Что здесь может не понравиться? Однако в момент выхода все было совсем не так радужно.

После завершения съемок фильм на студии буквально разнесли. Звучали формулировки вроде «бездарно», «ужасно» и «провал». Однако план по выпуску картин к праздникам никто не отменял, а лишаться премий под Новый год руководство не захотело.

В итоге сказку все-таки выпустили — и 1–2 января 1976 года ее увидел весь Советский Союз. С тех пор прошло почти полвека, но некоторые детали зрители продолжают пропускать мимо глаз.

XIX век… с электричеством?

По сюжету действие разворачивается в условном старинном городе XIX века — это важно держать в голове. Если смотреть чуть внимательнее, магия начинает рушиться.

На улицах города висят фонари. И горят они вовсе не керосином и не свечами, а самыми настоящими электрическими лампочками. Получается странная картина: электричество на улице есть, а в домах при этом продолжают пользоваться свечами. Исторически — полный абсурд, потому что в то время электричества не было ни там, ни там.

И это еще не все. В кадре можно заметить вполне современные водостоки и элементы газопровода. Для сказки, действие которой якобы происходит «давным-давно», такие детали выглядят как привет из будущего.

Почему так вышло? Ответ банален и даже немного трогателен. Бюджет у фильма был крайне скромный: примерно вдвое меньше, чем у обычного художественного кино.

Режиссеру пришлось выкручиваться: снимать в павильонах Минска, использовать доступные декорации и не слишком заморачиваться с полной достоверностью. На фоне общей атмосферы сказки на такие мелочи просто махнули рукой.

Буратино… в обычных ботинках

Самый забавный ляп связан с самим Буратино. Дмитрий Иосифов, сыгравший главного героя, был очень озорным ребенком, но мог и сильно уставать от съемок. Деревянные сабо (под его образ) были неудобными. Во время обеда он спокойно снял их и переобулся в свои обычные коричневые ботинки — просто чтобы дать ногам отдохнуть.

А дальше команда объявила: «Камера! Мотор!», и мальчик, забыв про реквизит, пошел сниматься. Никто на площадке подмены не заметил. В итоге Буратино в ботинках попал в кадр в полный рост — и вышел таким на экраны всей страны. Сам Иосифов позже вспоминал это с улыбкой:

Ничего, зрители смотрят уже 40 с лишним лет, и никого не смущает.

Конечно, такие ляпы не портят «Приключения Буратино». Любые несовершенства чего-то культового и настолько любимого рано или поздно становятся частью обаяния.

Ранее мы писали: Намечается фэнтези-баттл: в России готовят мощный ответ «Властелину колец» — и не один, а сразу три (идея нарасхват)