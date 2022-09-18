Никого не осталось: трагические судьбы звезд «Джентльменов удачи» вызвали оторопь

Комедия Александра Серого «Джентльмены удачи» вышла в прокат в 1971 году. Фильм мгновенно полюбился зрителям в том числе и яркими персонажами. При этом далеко не все зрители догадываются, что артистов, сыгравших в фильме, преследовал злой рок.

Никто из актеров не смог дожить до 50-летнего юбилея фильма. Исполнитель главной роли Евгений Леонов скончался еще в 1994-м от проблем с сердцем. А его экранные подельники, Савелий Крамаров и Георгий Вицин, умерли чуть позднее: в 1995 и 2001 годах соответственно. Артисты второстепенных ролей также скончались еще до памятной даты.

Режиссер фильма Александр Серый умер практически раньше всех. Постановщик ушел из жизни в 1987 году. За несколько лет до смерти у него обнаружили лейкемию. Тяжелая болезнь прогрессировала, поэтому знаменитость решился на самоубийство.

Последним из «джентльменов удачи» умер Раднэр Муратов, для которого роль Василия Алибабаевича стала знаковой для карьеры. Незадолго до смерти, как пишет «СтарХит », он столкнулся с болезнью Альцгеймера. В это время от него ушла супруга, поэтому ему приходилось заботиться о себе самостоятельно. Скончался же актер от инсульта в 2004 году в клинике, куда его принудительно отправила милиция.