«Никогда себе не прощу»: о главном кошмаре в жизни Румянцевой узнали спустя годы после смерти артистки

Вдовец актрисы винил себя во всем. И не зря.

Надежде Румянцевой сегодня исполнилось бы 95 лет. Ее знают как Тосю Кислицыну из «Девчат», как ту самую «королеву бензоколонки», как ярчайшую актрису, умевшую одним взглядом и смешком заряжать зал. Но за блистательной карьерой скрывалась личная трагедия, о которой стало известно лишь после ее ухода.

Ее муж, Вилли Хштоян, спустя годы признался: детей у них не появилось не потому, что судьба лишила Надежду возможности стать матерью. Все оказалось куда жестче. Артистка оказалась заложницей обстоятельств, на которые повлиять не могла.

«Никогда себе этого не прощу. Надя очень хотела родить, но я был против… Поэтому, к сожалению, она делала аборты. Пока я думал, что еще успеем, годы и пролетели», — рассказывал вдовец в интервью ЭГ.

А ведь вокруг этой темы годами ходили слухи. Якобы на съемках «Девчат» у нее случился выкидыш и именно поэтому она больше не могла забеременеть. Но Хштоян категорически опровергал эту легенду: все, что происходило, происходило лишь по его инициативе.

«На самом деле Надя на съемках “Девчат” не была в положении».

Сама актриса никогда публично не жаловалась на «просьбы» супруга. На экране — веселушка и душа компании, в жизни — преданная жена и хозяйка, принимающая у себя космонавтов, звезд кино и друзей. Но, как признавал ее муж, за этой радостью скрывалась боль, которую Надежда Васильевна унесла с собой в могилу.

