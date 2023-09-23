«Никогда прыгать не будет»: Тарасова поставила крест на карьере Трусовой

Последние дни поклонники спорта активно обсуждают жизнь Александры Трусовой. Как предполагают фанаты, спортсменка рассталась со своим возлюбленным Марком Кондратюком, ведь перестала появляться в его компании. И, как оказалось, вместе с романом может завершиться и карьера фигуристки.

Дело в том, что Трусова последнее время не приходит на тренировки. Спортсменка остановила подготовку новых программ и, в отличие от своих коллег, не посвящает все время катку.

Неожиданное поведение фигуристки шокирует ее поклонников. Многие предполагают, что Трусова может в ближайшее время объявить о завершении карьеры. И Татьяна Тарасова, как оказалось, разделяет эти убеждения. Прославленная спортсменка уверена, что Трусова вряд ли продолжит свою карьеру.