Никогда не задумывались, кто женится на бодибилдершах? Ответ на фото

Мужчины привыкли, что на фоне своей избранницы они должны смотреться выше и сильнее. Но, как известно, сердцу невозможно приказать кого любить, поэтому иногда в паре именно женщина кажется настоящим защитником. Так происходит и с дамами, решившими посвятить свою жизнь бодибилдингу.

К примеру, глядя на Терезу Иванчик, почти невозможно представить, с каким мужчиной она будет смотреться гармонично. У девушки настолько накачанные руки, что ей могут позавидовать даже опытные спортсмены. Поэтому любой избранник рядом с ней будет казаться гораздо меньше.

Но красавица все же встретила свою любовь. Ее мужа зовут Джеффри, и он не может похвастаться такими же рельефными мышцами, как у его супруги. Он похож на вполне обычного мужчину, который, конечно, теряется на фоне накачанной бодибилдерши. Однако в этом есть свои плюсы, ведь ни один хулиган на улице не посмеет напасать на эту неординарную пару.