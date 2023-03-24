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Никогда не видел отца, но вырос его копией: где сейчас младший сын Михаила Круга (фото)

24 марта 2023 20:30
Никогда не видел отца, но вырос его копией: где сейчас младший сын Михаила Круга (фото)

Музыкант намерен повторить чужой успех.

Михаил Круг и после своей смерти остается одним из наиболее известных исполнителей шансона в России. Музыкант ушел из жизни при весьма трагических обстоятельствах в июле 2002 года, когда его младшему сыну Александру было чуть больше месяца.

Звездный наследник так и не запомнил своего именитого родителя. Время шло, парень взрослел — многие считают, что сын артиста стал его копией.

Александр довольно рано увлекся творчеством и начал писать стихи. В 2018 году он громко заявил о себе, когда вышел на сцену Кремлевского дворца, где исполнил песню под названием «Это было вчера». Еще через год исполнитель начал активно гастролировать по стране.

Никогда не видел отца, но вырос его копией: где сейчас младший сын Михаила Круга (фото)

Юного артиста поддерживает его мать — Ирина Круг. Именно вместе с ней Александр выступает перед публикой и в будущем надеется построить успешную сольную карьеру.

И если творческая деятельность Круга-младшего на виду у широкой общественности, то личную жизнь он, напротив, тщательно скрывает. Тем не менее в Сеть просочилась информация о том, что Александр встречался с возлюбленной по имени Лиза, но, по слухам, пара распалась.

Фото: Кадр из программы, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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