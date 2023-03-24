Никогда не видел отца, но вырос его копией: где сейчас младший сын Михаила Круга (фото)

Михаил Круг и после своей смерти остается одним из наиболее известных исполнителей шансона в России. Музыкант ушел из жизни при весьма трагических обстоятельствах в июле 2002 года, когда его младшему сыну Александру было чуть больше месяца.

Звездный наследник так и не запомнил своего именитого родителя. Время шло, парень взрослел — многие считают, что сын артиста стал его копией.

Александр довольно рано увлекся творчеством и начал писать стихи. В 2018 году он громко заявил о себе, когда вышел на сцену Кремлевского дворца, где исполнил песню под названием «Это было вчера». Еще через год исполнитель начал активно гастролировать по стране.

Юного артиста поддерживает его мать — Ирина Круг. Именно вместе с ней Александр выступает перед публикой и в будущем надеется построить успешную сольную карьеру.

И если творческая деятельность Круга-младшего на виду у широкой общественности, то личную жизнь он, напротив, тщательно скрывает. Тем не менее в Сеть просочилась информация о том, что Александр встречался с возлюбленной по имени Лиза, но, по слухам, пара распалась.