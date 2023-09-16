Никогда не уступают: астрологи назвали самые упертые знаки Зодиака

Спорить бывает забавно, интересно, а иногда и изматывающе. Некоторые оппоненты готовы буквально на все, чтобы сокрушить собеседника и одержать победу в дискуссии. К таким заядлым спорщикам относятся представители трех знаков зодиака - они душу вынут, но докажут, что правы. Или, по крайней мере, вынудят признать, что это так.

Телец

Звезды предупреждают: ни в коем случае не пытайтесь вступить в спор с Тельцом. Представитель земного знака только кажется мягким и покладистым, но на самом деле упрямства в нем хватит на десятерых. Во время дискуссии он буквально набрасывается на оппонента и душит его своими неопровержимыми аргументами.

Нередко окружающие именно во время споров понимают, каков Телец на самом деле.

В моменты дебатов уроженец знака совершенно себя не контролирует, становится язвительным, даже ядовитым, и агрессивным. Он готов растоптать собеседника, если тот докажет, что на самом деле Телец не прав. Признавать свою неправоту этот знак категорически не любит.

Дева

Представители земной стихии обладают сдержанным характером, но нередко они позволяют себе “выпускают пар” во время горячих споров. Дева любит быть авторитетом для окружающих, а потому не упустит возможности продемонстрировать, кто тут самый умный и осведомленный. Нетрудно догадаться, что Дева не всегда бывает права, но попробуйте убедить в этом ее.

Человек, рожденный под этим знаком, терпеть не может, когда его ловят на каких-нибудь ошибках.

В таких случаях Дева теряется и не знает, как выйти из щекотливого положения, чтобы не уронить свое реноме. Как правило, чаще всего она делает вид, что оппоненты неправильно ее поняли, и начинает отстаивать “верную” позицию.

Козерог

Спорить с Козерогом - все равно что толочь воду в ступе. Представитель земного знака не станет кричать, топать ногами, провоцировать и оскорблять оппонента. Однако он будет упорно стоять на своем и вежливо, с улыбкой, повторять: “Прошу прощения, уважемый, но все-таки вы не правы”. Вроде бы и сердиться на него за это невозможно, но до чего ж упрямый!..

Самое интересное, что в 99 случаях из 100 Козерог действительно будет отстаивать верную позицию.

А если даже по какой-то причине ошибется, что своей уверенностью, невозмутимостью и спокойствием убедит окружающих в своей правоте. Вы и сами удивитесь потом, каким образом ему это удалось. Вот что значит сила убеждения!