Никогда не угадаете: возраст героев «Самой обаятельной и привлекательной» повергнет в шок

Ирине Муравьевой не раз приходилось играть молоденьких героинь. Актриса часто говорила о том, что устала от амплуа девушки, не устроившейся в жизни. Это одна из причин, из-за которой начинающему режиссеру Геральду Бежанову пришлось приложить немало усилий для того, чтобы убедить тогда уже популярную артистку засветиться в его фильме «Обаятельная и привлекательная».

Другого выбора у кинодела не было: сценарий ленты создавался специально под звезду «Карнавала». Актриса согласилась, тем более что в этом проекте, в отличие о других, она играла свою ровесницу. Наде Клюевой по сюжету картины было 36 лет.

А вот возраст других героев ленты отличался от реального возраста актеров, задействованных в съемках. Например, Татьяна Васильева была на два года старше сыгранной подруги главной героини — 36-летней Сусанны.

Абдулов воплотил коллегу Нади — Володю Смирнова. Он немного младше Муравьевой, ему было 33 года. Но больше удивил Михаил Кокшенов, воплотивший Лешу Пряхина. Этот герой ненамного старше Клюевой, на самом же деле актеру было 49 лет, а значит, он на 10 лет оказался старше своего персонажа. В любом случае благодаря мастерству артиста такая большая разница в возрасте осталась незамеченной.

Отличился и Леонид Куравлев, представший в образ Михаила Дятлова. Актер был с Кокшеновым одного года рождения, хотя по сценарию его герою примерно 40 лет.