Никогда не угадаете, сколько Светличной заплатили за «голую» сцену в «Бриллиантовой руке»

Когда на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», то зрители тут же решили, что Светлана Светличная получила за съемки неплохой гонорар. А как иначе можно было объяснить ее готовность пойти на откровенную сцену и скинуть с себя халатик перед Юрием Никулиным, когда подобные эпизоды в большинстве фильмов критиковали цензоры?

Но, как выяснилось, Светличная могла претендовать лишь на выплаты как обычная эпизодическая актриса, без всяких доплат за «пикантность». За работу над фильмом Светлана получила 346 рублей. Для сравнения: Нонна Мордюкова заработала 1531 рубль, а сам Никулин — 5188 рублей.

Во времена СССР утвержденный кинобюджет в начале года делился на все киностудии. Таким образом, актеры получали фиксированные гонорары за съемочные дни — обычно не меньше 1000 рублей для исполнителей главных ролей. Также доход шел в качестве ежемесячной зарплаты от студии, за которой был закреплен артист — от 80 до 450 рублей.