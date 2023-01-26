Никогда не угадаете, откуда Аладдин родом на самом деле: в СССР правду не показали

История Аладдина известна даже в самых удаленных уголках нашего мира. По ней снято множество экранизаций, в том числе есть и советская.

Как и в американском мультфильме, действие картины Бориса Рыцарева происходит в Багдаде. Поклонники молодого арабского авантюриста уже привыкли к этому иракскому городу, но мало кто из них помнит, что в оригинальной сказке в качестве родины Аладдина упоминается именно Китай.

Несмотря на это, советский режиссер решил пренебречь этим фактом. Так произошло из-за напряженных отношений между СССР и Поднебесной. Никто из продюсеров и сценаристов картины не стал защищать историческую верность, чтобы не осложнять и без того тяжелое положение между двумя странами.

Тем не менее в экранизации 1966 года все же сохранили многие особенности оригинальной сказки. Например, Джинн имеет характерный красный, а не синий цвет. Так произошло, потому что создатели фильма опирались на Коран, в котором ясно написано, что эти духи сотворены из «палящего пламени».